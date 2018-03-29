نوفاك: روسيا ستستبدل 80% من مستورداتها التقنية بأخرى محلية

استعرض وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولويات وخطط الوزارة للأعوام القادمة.

وقال نوفاك إن وزارته تضع نصب أعينها مهمة استبدال ما يعادل 80% من مستورداتها التقنية في مجال الطاقة والوقود بأخرى محلية الصنع وذلك بحلول عام 2020.

بين الوزير أن القيام بهذه المهمة أمر ممكن جدا، وأن الوزارة بدأت بالفعل ببعض الأعمال، وستنفذ المهمة على أكمل وجه، مشيرا إلى أن روسيا تعمل على تنفيذ مشروع كبير للاستغناء عن الواردات وإحلال تقنيات محليات حديثة في مكانها.

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وعن الاستثمارات في قطاع تكرير النفط، قال نوفاك إن الاستثمارات في هذا القطاع تراجعت بواقع 150 مليار روبل، مشيرا إلى وزارة الطاقة الروسية تقوم بتطوير إجراءات لدعم قطاع التكرير في البلاد.

وعزا الوزير الروسي انخفاض الاستثمارات في قطاع تكرير النفط لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ما حد من جاذبية هذا القطاع في أعين المستثمرين.

(الدولار = 57 روبلا بتاريخ 29 مارس)

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي