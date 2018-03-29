اتفاق "أوبك +" يعود على الميزانية الروسية بـ21 مليار دولار

أطلع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الرئيس فلاديمير بوتين على أن ارتفاع أسعار النفط بفضل اتفاق "أوبك +" عاد على الميزانية الروسية بـ21 مليار دولار حتى نهاية 2017.

وأضاف نوفاك أن هذه الأرباح الإضافية دخلت الميزانية الروسية بعد ارتفاع أسعار النفط في 2017، بنحو 11 دولارا للبرميل مقارنة بـ2016، إذ وصل متوسط سعر البرميل إلى 54.7 دولار.

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وبيّن الوزير أن عائدات روسيا من صادرات النفط والغاز زادت في 2017 بواقع 31 مليار روبل مقارنة بالعام 2016.

كما أثر ارتفاع أسعار النفط حسب نوفاك بشكل إيجابي على البرامج الاستثمارية، وعلى استقرار النفط، فضلا عن تأثيره في عائدات الميزانية.

وأبرمت دول منتجة من داخل وخارج منظمة "أوبك" بقيادة روسيا والسعودية في نهاية 2016 اتفاقا لفرض القيود على إنتاج النفط بهدف تعزيز الأسعار، على أن ينتهي هذا الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري فيما تأمل الرياض بتمديد الاتفاق إلى 2019.

المصدر: "تاس"