السعودية عنوان الحدث الأكبر في الأسواق الناشئة منذ 2001

حصلت سوق الأسهم السعودية على ترقية لتصنف كإحدى الأسواق الناشئة على مؤشر "فوتسي راسل"، في خطوة تعد مهمة للمملكة التي تسعى لجذب استثمارات جديدة إلى سوقها.

وقالت مؤسسة "فوتسي راسل" البريطانية في بيان إن المؤسسة اتخذت قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية بعد استيفاء السوق لمتطلبات الانضمام.

وأضافت أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزنا في المؤشر بالشرق الأوسط، إذ يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة النفط "أرامكو".

.@FTSERussell promotes Saudi Arabia to Emerging Market status https://t.co/oTY8TlKgLR — FTSE Russell (@FTSERussell) March 28, 2018

وسيكون لانضمام السعودية إلى مؤشر "فوتسي راسل" أثر إيجابي، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لتدفق مليارات الدولارات لسوق الأسهم السعودية، إذ إن الكثير من صناديق الأسهم حول العالم تحدد اتجاهاتها بناء على تقييم هذا المؤشر.

السوق المالية السعودية تنضم إلى قائمة مؤشر "فوتسي راسل" ضمن تصنيف الأسواق الناشئة https://t.co/POiYAUaqbU#FTSERussell — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) March 28, 2018

وقال الرئيس التنفيذي لـ "فوتسي راسل"، مارك ميكبيس، في مؤتمر صحفي في نيويورك: "ضم السعودية إلى مؤشر فوتسي يعد أكبر حدث في الأسواق الناشئة منذ 2001، وتطور مهم للمستثمرين العالميين".

وسيضيف قرار "فوتسي راسل" على الأرجح سيولة قيمتها نحو 5.5 مليارات دولار من الصناديق "الخاملة" المرتبطة بالمؤشر إلى السوق السعودية، وفقا لماركبيس. وتبلغ قيمة سوق الأسهم السعودية حوالي 500 مليار دولار.

فوائد انضمام السوق المالية السعودية للمؤشرات العالمية#FTSERussellpic.twitter.com/PgeD9WOQwz — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) March 28, 2018

وذكرت "فوتسي راسل" أن السوق السعودية ستدخل المؤشر على عدة مراحل تبدأ في مارس آذار 2019 وتنتهي في ديسمبر من العام ذاته، كي لا يتسبب الحجم الكبير للسوق السعودية في إحداث اضطرابات في الأسواق الأخرى مع نقل الصناديق أموالا إلى الرياض.

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي