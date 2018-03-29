الكرملين يعلق على القيود المحتملة ضد روسيا في بورصة لندن

انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم الخميس إجراءات تدرسها لندن وواشنطن تستهدف الأصول الروسية، ومنها حظر طرح السندات السيادية في بورصة لندن.

وقال بيسكوف للصحفيين إن الكرملين يراقب عن كثب التقارير التي تتحدث عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية جديدة أمريكية وبريطانية ضد روسيا، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات ستلحق ضررا بسمعة هاتين الدولتين بين المستثمرين الدوليين.

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وأضاف بيسكوف: "بريطانيا اليوم تعتبر دولة لا يمكن التنبؤ بقراراتها وتصرفاتها، فيما يخص علاقتها بروسيا. من الصعب علينا توقع الاحتمالات والإجراءات الأخرى التي تدرسها الحكومة البريطانية، وما هي الأسس التي ستبني عليها قراراتها".

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي بعدما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الخميس عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موافقتها على بحث مسألة حظر طرح السندات السيادية الروسية في السوق البريطانية.

وزعمت الصحيفة أن التعاون بين غرف المقاصّة المالية في لندن ومصرف روسي، مدرج في قائمة العقوبات الغربية كان مسؤولا عن إدارة طرح سندات حكومية مؤخرا، ساعد على بيع سندات دولية روسية بقيمة 4 مليارات دولار.

وفي نفس الوقت صرح السفير الأمريكي في روسيا جون هانتسمان بأن بلاده تبحث إمكانية تجميد الأصول الروسية في الولايات المتحدة.

وتوترت العلاقات بين موسكو ولندن على خلفية قضية سكريبال، واتخذت المملكة المتحدة وعدة دول موقفا عدائيا من روسيا وطردت دبلوماسيين روس، فيما تنفي روسيا أي دور لها في الهجوم على سكريبال وابنته يوليا وتدعو إلى تحقيق مشترك وشفاف.

المصدر: "فيستي"