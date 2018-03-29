لندن تبحث حظر طرح السندات الروسية في أسواقها

تدرس بريطانيا حظر طرح السندات السيادية الروسية في بورصة لندن في خطوة تهدف لعرقلة نمو الاقتصاد الروسي، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الخميس.

وذكرت الصحيفة أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي وافقت على دراسة مسألة حظر طرح السندات الروسية في السوق البريطانية، لاسيما بعدما اشترى المستثمرون من المملكة أكثر من نصف السندات التي طرحتها موسكو مؤخرا.

وزعمت الصحيفة أن التعاون بين غرف المقاصّة المالية في لندن ومصرف روسي، مندرج في قائمة العقوبات الغربية والذي كان مسؤولا عن إدارة طرح سندات حكومية مؤخرا، ساعد على بيع سندات دولية روسية بقيمة 4 مليارات دولار.

وأشارت الصحيفة إلى وجود "ثغرات" في قوانين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تسمح للمصارف المندرجة في قائمة العقوبات الغربية بالوصول إلى أسواق المال الأوروبية، دون أن تكشف عن هذه "الثغرات".

لكن "الغارديان" اكتفت بالإشارة إلى أن النائب البريطاني ورئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان البريطاني توم توغندهات دعا 3 مرات الأسبوع الماضي لاتخاذ إجراءات الحد من استخدام روسيا لهذه "الثغرات".

وتوترت العلاقات بين موسكو ولندن على خلفية قضية سكريبال، حيث اتخذت المملكة المتحدة ومجموعة دول أخرى موقفا عدائيا من روسيا وطردت دبلوماسيين روس، فيما تنفي روسيا أي دور لها في الهجوم على سكريبال وابنته يوليا وتدعو إلى تحقيق مشترك وشفاف.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضت منذ منتصف 2014 عقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، تضمنت حظر منح مجموعة من المصارف الروسية القروض من أسواق المال العالمية لأكثر من 30 يوما.

المصدر: "إنترفاكس"

فريد غايرلي