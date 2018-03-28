وزير روسي: البنية التحتية قاطرة النمو الاقتصادي

اعتبر وزير التنمية الروسي مكسيم أوريشكين أن البنية التحتية تعد من العوامل الأساسية لنمو الاقتصاد، محذرا من أن النقص في البنى التحتية قد يعيق تطور الاقتصاد الروسي.

وأضاف أوريشكين، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء، أن هذا العامل يعتبر معيقا لتطور الاقتصاد في أغلب دول العالم، وليس فقط في روسيا، بما في ذلك دول مجموعة العشرين.

وحدد الوزير أهم المؤشرات الدالة على تراجع البنى التحتية في روسيا، وفي مقدمتها جودة طرق المواصلات البرية، مبينا أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في طرق السيارات على المستوى الفدرالي لروسيا، إلا أن الطرق المحلية في المقاطعات الروسية في وضع يرثى له.

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وشدد أوريشكين على أن النقص في شبكة خطوط السكك الحديدية الفائقة السرعة يجعل من روسيا بعيدة عن الدول الرائدة في هذا المجال. كما تطرق أيضا إلى المشاكل الخاصة بقطاع النقل الجوي واستنفاد قدرات الطاقة.

يشار هنا إلى أن الاقتصاد الروسي نجح في 2017 بالخروج من مصيدة الانكماش الاقتصادي بفعل أزمة عام 2014 والمتمثلة بالعقوبات الغربية وهبوط أسعار النفط.

وتوقع أوريشكين، في وقت سابق، أن يتراوح نمو الاقتصاد الروسي خلال العامين القادمين ما بين 3% و3.5%.

المصدر: "نوفوستي"