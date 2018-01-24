أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، اليوم الأربعاء، عن توقعات إيجابية للاقتصاد الروسي في العامين القادمين، في ظل الظروف الخارجية المواتية.

وتوقع أوريشكين أن يتراوح نمو الاقتصاد الروسي خلال العامين القادمين ما بين 3% و3.5%، لافتا إلى التحول الذي يشهده الاقتصاد الروسي، حيث انحسار ارتباطه بالنفط، إحدى السلع التقليدية في الصادرات الروسية.

وجاء إعلان الوزير الروسي، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الأربعاء على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، الذي يعد منصة عالمية لبحث التحديات الاقتصادية والسياسية، التي تواجهها دول العالم.

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وفي وقت سابق من يناير الجاري، اعتبر أوريشكين توقعات بنك الاستثمار "جولدن مان ساكس" الأمريكي بشأن نمو الاقتصاد الروسي في 2018 بنسبة 3.3% متفائلا، لكنه أكد أن نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري سيتجاوز مستواه في 2017.

ووفقا للتقييم الأولي لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فإن نمو الاقتصاد الروسي العام الماضي كان في حدود 1.4% - 1.8%.

وعدلت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" وفي وقت سابق توقعاتها بشأن الاقتصاد الروسي، وغيّرتها من "مستقرة" إلى "إيجابية"، ليصبح تصنيف الاقتصاد الروسي عند الدرجة الأدنى من الدرجات الاستثمارية في تصنيف الوكالة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي