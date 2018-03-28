"العال" الإسرائيلية تتخذ إجراءات قانونية لاستخدام المجال الجوي السعودي

اتخذت شركة طيران "العال" الإسرائيلية إجراءات قانونية للمطالبة باستخدام المجال الجوي السعودي في رحلاتها، بعدما حصلت شركة "إير إنديا" الهندية على مثل هذا التصريح.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشركة الإسرائيلية رفعت التماسا للمحكمة العليا في إسرائيل ضد المسار الجوي الجديد، الذي يربط نيودلهي وتل أبيب، والذي يمر عبر المجال الجوي السعودي للمرة الأولى.

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وترى "العال" أن الشركة الهندية حصلت على ميزة تنافسية، حيث ستختصر فترة الرحلة الزمنية بين نيودلهي وتل أبيب بفضل هذا المسار. وتطالب الشركة الإسرائيلية المحكمة بإصدار أمر احترازي وعدم السماح للشركة الهندية بالسفر إلى إسرائيل عبر هذا المسار القصير، ما لم يسمح لـها بالطيران عبر نفس هذا المسار.

وجاء ذلك بعد أن أطلقت "إير إنديا" الخميس الماضي رحلات جديدة بين نيودلهي وتل أبيب وسط ضجة إعلامية كبيرة، والرحلة التي حملت الرقم (AL 139) أقلعت من الهند في الساعة 14:30 بتوقيت الهند المحلي متجهة إلى إسرائيل، حيث عبرت السعودية وسلطنة عمان، وهما دولتان عربيتان ليست لهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وعقب ذلك طلبت شركة "العال" دعم مجموعة ضغط في قطاع الطيران المدني العالمي لمساعدتها في الحصول على الموافقة اللازمة لاستخدام المجال الجوي السعودي، كي تتمكن من منافسة "إير إنديا" على هذا الخط.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي