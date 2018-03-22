لأول مرة في التاريخ.. طائرة ركاب مدنية تصل إسرائيل عبر أجواء السعودية

في سابقة هي الأولى منذ إنشاء إسرائيل عام 1948 نفذت شركة الطيران الهندية "Air India" اليوم الخميس أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب مدنية من نيودلهي إلى تل أبيب عبر المجال الجوي للسعودية.

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وتمثل "Air India" شركة الطيران الوحيدة التي حصلت من السعودية على ترخيص لتنفيذ رحلات جوية إلى ومن إسرائيل عبر أجواء المملكة.

وأكد موقع "Flightradar24"، الخاص بمراقبة حركة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم في نظام الزمن الحقيقي، أن رحلة "AI139" من نيودلهي إلى تل أبيب، التي نفذت اليوم، هي "الرحلة التجارية الأولى منذ 70 عاما التي حلقت فوق السعودية في طريقها إلى إسرائيل".

وتقول معطيات اللائحة الإلكترونية لمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ -787"، هبطت في الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي، حيث استغرقت الرحلة المباشرة أكثر من 7 ساعات.

وتخطط الشركة الهندية لتنفيذ 3 رحلات مماثلة في كل أسبوع، ويعتبر هذا المسار أقل من مثيلاته مما يتيح تقليص الإنفاق على تنفيذ هذه الرحلات وبالتالي خفض أسعار التذاكر.

من الجدير بالذكر أن رحلتين جويتين مباشرتين فقط تم تنفيذهما إلى إسرائيل عبر السعودية خلال السنوات الـ70 التي مرت على الإعلان عن إنشاء "الدولة العبرية"، وهما للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن والرئيس الحالي، دونالد ترامب.

وعلى الرغم من غياب أي علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، يجري في السنتين الماضيتين تقارب ملموس بينهما لا سيما على خلفية مواقفهما المتطابقة حول التهديد النابع من إيران، التي تعتبرانها أكبر جهة داعمة للإرهاب في الشرق الأوسط.

Flightradar24

المصدر: وكالات

رفعت سليمان