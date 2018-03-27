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الحكومة الأردنية تقر إجراء قاسيا بحق الموظف "الضعيف"

مال وأعمال

الحكومة الأردنية تقر إجراء قاسيا بحق الموظف
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وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني
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أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها أمس الاثنين نظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية تضمنت أهم تعديلاته إضافة تقييم، بنسب مختلفة، لعمل الموظف الحكومي .

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية.  وبين المومني، بحسب ما نقلته صحيفة "الرأي"، أنه بموجب النظام الجديد سيتم طرد من يحصل على تقييم ضعيف لمدة عامين.

وأشار إلى أنه تم توزيع نسب تقييم الموظف على النحو التالي: 10% ممتاز، و40% جيد جدا، و8% مقبول، و2% ضعيف.

وأضاف أنه سيُرفع تقرير سنوي إلى رئيس الوزراء من قبل ديوان الخدمة المدنية يتضمن أعمال الوزارات وتقييمها التجاوزات على نظام الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.

المصدر: "الرأي"

فريد غايرلي

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