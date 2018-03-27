قطر تبرم اتفاقا بـ4 مليارات دولار مع السودان لتطوير ميناء سواكن

وقعت السودان وقطر أمس الاثنين اتفاقا مبدئيا بقيمة 4 مليارات دولار من أجل التطوير المشترك لميناء سواكن على البحر الأحمر قبالة ساحل السودان، حسبما نقلته وكالة السودان للأنباء.

ووقع عن الجانب السوداني مدير هيئة الموانئ السودانية عبد الحفيظ صالح، وعن الجانب القطري حسن الهيل، مستشار وزير المواصلات والاتصالات القطري، وبحضور وزير النقل السوداني، مكاوي محمد عوض، ووزير المواصلات القطري، جاسم بن سيف السليطي.

وخلال حفل التوقيع، أشاد السليطي، بتطور العلاقات السودانية القطرية، مشيرا إلى أن اللجان الفنية ستعكف على وضع خطة التنفيذ كاملة فيما يتعلق بتأهيل ميناء سواكن.

وبين الوزير القطري بأن عددا من السفن القطرية ستصل الميناء بداية الشهر المقبل بهدف التعاون المشترك، لافتا إلى أن بلاده تتطلع للمزيد من الاستثمار في السودان حسب الخطة المدرجة.

وقال إن الميناء سيستخدم لجلب المواشي السودانية لقطر لتحقيق المصلحة بين البلدين.

بدوره ثمن مكاوي اهتمام قطر وسعيها لاستمرار التعاون المشترك مع السودان في كافة المجالات، مرحبا بزيارة الوزير القطري التي وصفها بالمهمة والأولى من نوعها.

وأضاف أن هذا اليوم يعد يوما مشهودا، معلنا عن بدء العمل بعد التوقيع، مشيرا الى أن الاتفاق يشمل جوانب كثيرة، منها التدريب والاستثمار.

وكان السودان قد وقع العام الماضي اتفاقا مع تركيا تقوم بموجبه أنقرة بإعادة بناء جزء من ميناء سواكن وبناء حوض بحري لصيانة السفن المدنية والعسكرية. ولم يتضح إن كان الاتفاق مع قطر سيؤثر على الاتفاق القائم مع تركيا.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي