تونس تحصل على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على منح تونس شريحة جديدة بقيمة 257.3 مليون دولار، في إطار برنامج مساعدات مدته 4 سنوات.

وبذلك يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 919 مليون دولار، في إطار برنامج مساعدات مدته 4 سنوات، تم توقيعه في عام 2016 مقابل إصلاحات اقتصادية.

ورغم نجاح الانتقال الديمقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وحصلت تونس في مايو 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 2.9 مليار دولار، يجري تسديده على مدى أربع سنوات.

وقال الصندوق في بيان، إنه بعد مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاحات، فإن "الأولويات" تشمل "تثبيت نسبة الدين العام تحت مستوى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، فضلا عن تعزيز الاستثمار".

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا