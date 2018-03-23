ترامب يستثني دولا حليفة من رسوم الصلب والألمنيوم

سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بتعليق الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم التي تستورد من بلدان تعتبر حليفة لبلاده، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بحسب البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم من عدد من الدول معلقة حتى مطلع مايو 2018، وتشمل القائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.

وتضاف هذه الدول إلى كندا والمكسيك، وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق استثناء هذين البلدين، اللذين يعتبران مصدرين رئيسيين للفولاذ والألمنيوم، من تلك الرسوم مع استمرار المحادثات لإعادة صياغة اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية.

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وهذا الأسبوع أصدر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا جاء فيه أنهم يعملون للتوصل إلى حل لتجنب فرض الرسوم على الاتحاد.

وجاء ذلك بعدما حذرت العديد من الدول ومن بينها الاتحاد الأوروبي، البيت الأبيض من أنها سترد بقوة إذا ما فرضت عليها تلك الرسوم، فيما تقول إدارة ترامب إن المستهدف الرئيسي هو الصين التي أنتجت هذه المعادن بكميات هائلة ما أثر على الأسواق العالمية للفولاذ والألمنيوم، وشكل تهديدا للاقتصاد الأمريكي.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي