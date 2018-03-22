"غازبروم" تستأنف حكما يقضي بدفع 2.56 مليار دولار لأوكرانيا

رفعت شركة "غازبروم" الروسية دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف في مقاطعة سفيا السويدية اعترضت فيه على حكم قضى بدفع 2.56 مليار دولار لشركة "نفطو غاز" الأوكرانية لتسوية خلافات بينهما.

وقالت "غازبروم" في طلب الاستئناف إن محكمة التحكيم في ستوكهولم، والتي قضت لصالح الشركة الأوكرانية، تجاوزت صلاحياتها وارتكبت أخطاء جسيمة في حكمها.

وقضت محكمة ستوكهولم مطلع الشهر الجاري بدفع "غازبروم" مبلغا قدره 4.673 مليار دولار لـ"نفطوغاز"، بسبب ضخها كميات غاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر منظومة الغاز الأوكرانية بحجم أقل مما كان منصوصا عليه في العقد المبرم بين الشركتين.

ووفقا للحكم، يتوجب على "غازبروم"، سداد مبلغ 2.56 مليار دولار لـ"نفطوغاز"، وذلك بعد خصم نحو ملياري دولار كانت المحكمة قد أمرت الشركة الأوكرانية بسدادها للشركة الروسية كتعويض لتقاعسها عن سداد ثمن كميات غاز موردة إليها.

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وخلال المعركة القضائية، استندت "غازبروم" في دفاعها إلى أن عملاء الشركة في أوروبا خفضوا مشترياتهم من الغاز الروسي ما انعكس سلبا على ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إلا أن المحكمة رفضت أخذ هذه الحجة بعين الاعتبار.

لكن المحكمة كانت قد قبلت بحجج "نفطوغاز" في قضية أخرى سبق لـ"غازبروم" أن حركتها ضد الشركة الأوكرانية لعدم التزام الأخيرة بشراء الكميات المنصوص عليها في العقد من الشركة الروسية، وتذرعت "نفطوغاز" آنذاك بأن التدهور في وضع الاقتصاد الأوكراني حال دون الوفاء بالتزاماتها.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي