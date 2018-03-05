كييف ربحت القضية ضد "غازبروم" وأدخلت نفسها في مأزق متجمد!

ذكر المدير التجاري لشركة "نفطوغاز" الأوكرانية يورى فيترنكو، أن أوكرانيا تستورد الغاز من أوروبا بأسعار تصل إلى 4 أضعاف ما كانت تشتري بها الغاز الروسي قبل تدهور العلاقات مع موسكو.

وأعرب فيترنكو عن "شكره لجميع الأوكرانيين الذي قلصوا استهلاك الغاز"، وذلك في ظل موجة صقيع غير مسبوقة، تجتاح أوكرانيا واضطرتها لإغلاق المدارس، وطلبت من الشركات إبطاء عملها، ومن المواطنين تقنين التدفئة، لتفادي نفاد الغاز وموارد الطاقة.

وجاء ذلك بعد قرار "غازبروم" فسخ جميع العقود المبرمة مع الجانب الأوكراني في أعقاب قرار أصدرته محكمة التحكيم في ستوكهولم تلبية لشكوى أوكرانية، وألزمت الشركة الروسية بدفع 2.56 مليار دولار للشركة الأوكرانية لتسوية خلافات مزمنة بينهما، سببها تقصير كييف في سداد ما عليها من ديون متأخرة.

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واستندت "غازبروم" في دفاعها إلى أن عملاء الشركة الروسية في أوروبا خفضوا مشترياتهم من الغاز الروسي ما انعكس سلبا على ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إلا أن المحكمة رفضت أخذ هذه الحجة بعين الاعتبار.

لكن المحكمة كانت قد قبلت بحجج "نافطوغاز" في قضية أخرى سبق لـ"غازبروم" وحركتها ضد الشركة الأوكرانية لعدم التزام الأخيرة بشراء الكميات المنصوص عليها في العقد من الشركة الروسية، وتذرعت "نافطوغاز" آنذاك بأن التدهور في وضع الاقتصاد الأوكراني حال دون الوفاء بالتزاماتها.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي