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الكويت توقع اتفاقا طويل الأمد لاستيراد الغاز

مال وأعمال

الكويت توقع اتفاقا طويل الأمد لاستيراد الغاز
Reuters
الكويت
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وقعت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقا مع إحدى الشركات العالمية لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي اليوم الخميس، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ولم يكشف الرشيدي عن اسم الشركة واكتفى بالقول إنها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وذكرت الوكالة نقلا عن الوزير أن الاتفاق سيساعد مؤسسة البترول الكويتية "على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دولة الكويت لمحطات توليد الكهرباء".

المصدر: "كونا"

فريد غايرلي

 

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