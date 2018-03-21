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21 مليار دولار مكاسب الميزانية الروسية من اتفاق "أوبك +"

مال وأعمال

21 مليار دولار مكاسب الميزانية الروسية من اتفاق
Reuters
أرشيف - وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي خالد الفالح
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء إن الاتفاق النفطي "أوبك +"، والذي تقوده روسيا والسعودية، عاد على الميزانية الفيدرالية بنحو 1.2 تريليون دولار (نحو 21 مليار دولار).

وأضاف نوفاك، خلال استعراضه نتائج عمل الوزارة لعام 2017، أن روسيا زادت إنتاجها من النفط الخام خلال العام الماضي بواقع 700 ألف برميل.

كما أشار إلى أن 55 حقلا نفطيا جديدا دخلت قيد الاستثمار في البلاد في 2017، ما سيضمن توفر إمدادات مستقرة من النفط الخام لعملاء روسيا.

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وعن صادرات الفحم، قال نوفاك إن روسيا نجحت في زيادة صادراتها من الفحم في 2017 بنسبة 15%.

يشار إلى أن منتجي النفط من داخل وخارج "أوبك" أبرموا في نهاية نوفمبر 2016 اتفاقا يقضي بتقليص الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل من النفط بهدف دعم أسعار النفط في الأسواق.

ومنذ الإعلان عن الاتفاق ارتفعت أسعار النفط من 48 دولارا للبرميل إلى مستوى 68 دولارا للبرميل حاليا.

(الدولار = 57.4 روبل بتاريخ 21 مارس)

المصدر: "وزارة الطاقة الروسية"

فريد غايرلي

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