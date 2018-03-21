وزير روسي سابق يتحدث عن أولويات الحكومة الروسية القادمة

يرى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الروسي أليكسي كوردين، أن المهم الأساسية للحكومة الروسية المقبلة هي الإطلاق الفوري للإصلاحات في مؤسسات الدولة.

وكتب كوردين في مقالة نشرتها صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الأربعاء أن لدى الحكومة المقبلة قرابة عامين من أجل تطبيق حزمة الإصلاحات والتغييرات المطلوبة، وتنفيذ كل ما تم تأجيله في السنوات الماضية لأسباب غير مقنعة.

ودعا كودرين الحكومة الروسية إلى تقديم نفسها كمثال يحتذى به في جميع الدول، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقيام بتطبيق جاد لخطط التنمية، مؤكدا أنه إذا لم يتم إصلاح النظام في الإدارات العامة فلا يمكن الحديث عن أي تقدم ملموس في سياسة الدولة.

وبين كودرين أن المهمة الثانية للحكومة الروسية القادمة تتمحور في تحديد أولويات التنمية والعمل على تحقيقها، داعيا إلى زيادة حقيقية في الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة، هذه الاستثمارات، التي ستفتح أمام المواطنين الروس آفاقا حيوية وعملية واسعة.

وأضاف وزير المال الروسي السابق، أن نظام التطوير التكنولوجي بدوره بحاجة إلى إعادة هيكلة، وذلك من أجل توجيه بوصلة الاقتصاد الروسي نحو الحداثة والمنافسة العالمية.

المصدر: "نوفوستي"