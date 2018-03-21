مفاجأة .. الروابط الإباحية قد تدمّر بيتكوين

كشف باحثون ألمان عن وجود بيانات في شبكة بلوكتشين لعملة البيتكوين قد تدل على أن أي شخص يقوم بتنزيلها يخرق القانون ما يهدد قطاعا يقدر بمليارات الدولارات.

وقال باحثون من جامعتين في ألمانيا في دراستهم إن صور جنسية وروابط مواد إباحية متعلقة بالأطفال مرتبطة بمعاملات البيتكوين قد تعرض صناعة البلوكتشين الوليدة للمسائلة القانونية.

وقام الباحثون بدراسة وتحليل 1600 ملف بلوكتشين، وخلصوا أن 99% من محتواها تتضمن صورا ونصوصا، فيما تحتوي ثمانية ملفات على محتوى جنسي على الأقل، ثلاثة منها تخالف القوانين الألمانية لتضمنها روابط لمواد إباحية للأطفال.

ويرى الباحثون أن احتواء البلوكتشين روابط لمواد إباحية للأطفال يعرض المستخدمين للملاحقة القانونية، ما يجعل صناعة البيتكوين غير قانونية.

وخلصت الدراسة إلى أنه مع قيام عدد متزايد من الدول بتقديم لوائح صارمة لظاهرة البلوكتشين، فإن الحفاظ على التكنولوجيا على الجانب الصحيح من القانون سيحتاج إلى جهود كبيرة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي