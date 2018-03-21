روسيا تطور "القوة المصرية"

طور مختصون في التهجين من معهد روسي متخصص في علم الخلايا والوراثة نوعين جديدين من الخضروات مع خصائص فريدة وهما طمام باسم "سيمونوفا" وفلفل حلو "القوة المصرية"، بحسب ما نقلته نوفوستي.

وذكر المعهد في بيان نشره اليوم الأربعاء أن نماذج من الخضروات الجديدة سلمت للجنة حكومية متخصصة لإجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة بغية اعتماد الصنفين الجديدين وإدراجهما في السجل الحكومي للمحاصيل والخضروات.

وجاء ذلك قبل وقت قصير من بداية موسم زراعي جديد في روسيا، ويخطط خبراء المعهد طرح بذور من الأصناف الجديدة للبيع في الأسواق بعد نحو عام.

إقرأ المزيد

ويؤكد العلماء أن الأصناف الجديدة ستثير اهتمام المزارعين نظرا للخصائص الفريدة، التي تتمتع بها، فمثلا يحتوي فلفل "القوة المصرية" على نسبة عالية من فيتامين "أس"، فيما تتميز بذور طماطم "سيمونوفا" بالقدرة على زراعتها بشكل مباشر في التربة دون الحاجة لزراعة مسبقة في المشاتل.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه روسيا للارتقاء لتصبح في السنوات المقبلة دولة رائدة في المجال الزراعي، وفي هذا الإطار تعتزم الحكومة ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية للبلاد وتوسيع شبكة السكك الحديدية وزيادة قدرة الموانئ البحرية ومصانع التخزين.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن الصادرات السنوية للقطاع الزراعي في روسيا باتت تبلغ 28.8 مليار دولار، متجاوزة صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية التي تصل عادة مستوى 15.6 مليار دولار.

وتعد الصين أكبر مستوردي المواد الغذائية من روسيا، إلا أن مصر تجاوزت الصين العام الماضي واستوردت مواد غذائية من روسيا بقيمة 1.73 مليار دولار، أغلبها قمح.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي