مصر.. المحكمة تنتصر لسائقي الأجرة

ألزمت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء السلطات المصرية بوقف ترخيصي شركتي "أوبر" و"كريم" لسيارات الأجرة الخاصة، بحسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية.

وقبلت المحكمة دعوى أقامها سائقو تاكسي يطلبون فيها وقف تصريح شركتي "أوبر" و"كريم" لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل دون الحصول على الترخيص اللازم لسيارات الأجرة، أي دون سداد الرسوم الكبيرة اللازمة لإصدار الترخيص اللازمة، بحسب صحيفة "الأهرام".

وهذا الحكم واجب النفاذ فورا حتى لو كان بوسع شركتي "أوبر" و"كريم" الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. ولم يتسن الحصول على رد فعل فوري على هذا الحكم من ممثلي "أوبر" و"كريم".

ولجأ العديد من المصريين إلى استخدام "أوبر" و"كريم" بسبب شكواهم من أن سائقي التاكسي يرفضون تشغيل عدادات الأجرة أو أجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفا في مصر.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي