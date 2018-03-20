إطلاق شراكة بين "إعمار" و"الدار" بـ8 مليارات دولار (صور)

وقعت شركتا "الدار" و"إعمار" العقاريتان اليوم الثلاثاء على اتفاقية لتأسيس الشراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية عالمية بقيمة 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار).

وشهد توقيع الاتفاقية حسب ما نقلته وكالة "وام" الإماراتية، نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وكتب محمد بن راشد في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تعاون شركاتنا الوطنية هو قوة للوطن وترسيخ للتعاون بينها ولمكانة الدولة وإطلاق مشاريع مشتركة بينها تعزيز لتنافسية اقتصادنا عالميا".

شهدت اليوم وأخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين الدار العقارية وإعمار لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة ٣٠ مليار درهم ..

تعاون شركاتنا الوطنية هو قوة للوطن..وترسيخ التعاون بينهم هو ترسيخ لمكانة الدولة..وإطلاق مشاريع مشتركة بينهم تعزيز لتنافسية اقتصادنا عالميا pic.twitter.com/FsPXdmzPL9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 20, 2018

المصدر: وام

فريد غايرلي