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إطلاق شراكة بين "إعمار" و"الدار" بـ8 مليارات دولار (صور)

مال وأعمال

إطلاق شراكة بين دبي
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وقعت شركتا "الدار" و"إعمار" العقاريتان اليوم الثلاثاء على اتفاقية لتأسيس الشراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية عالمية بقيمة 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار).

وشهد توقيع الاتفاقية حسب ما نقلته وكالة "وام" الإماراتية، نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وكتب محمد بن راشد في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تعاون شركاتنا الوطنية هو قوة للوطن وترسيخ للتعاون بينها ولمكانة الدولة وإطلاق مشاريع مشتركة بينها تعزيز لتنافسية اقتصادنا عالميا".

المصدر: وام 

فريد غايرلي 

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