بوروشينكو يلجأ إلى أمير قطر طلبا للغاز القطري عوضا عن الروسي

بحث الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعاون الثنائي بين بلديهما، بما في ذلك سبل توريد الغاز القطري المسال إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني أن "الجانبين بحثا آفاق دخول الغاز المسال القطري للسوق الأوكرانية".

وأعرب الجانبان أثناء الزيارة الرسمية للرئيس الأوكراني إلى قطر اليوم الثلاثاء، عن ارتياحهما لنمو مؤشرات التجارة بين البلدين، واتفقا على تعزيز التعاون في المجالات التجاري والاقتصادي والاستثماري والزراعي والدفاعي، بالإضافة إلى مجالات النقل والطب والتعليم والسياحة.

وتم بحضور زعيمي البلدين توقيع اتفاقية للتعاون العسكري التقني، التي يراد منها "المساهمة في تنشيط التعاون طويل الأمد وذي المنفعة المتبادلة بين البلدين في المجال العسكري التقني باستخدام أحدث المنجزات العلمية والتقنية في الصناعة الدفاعية".

كما تم توقيع مذكرة للتفاهم بين جامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية في كييف وجامعة قطر.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي هذا العام، وبحثا إمكانية مشاركة الشركات الأوكرانية في مشاريع البنية التحتية في إطار تحضيرات قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين عن توقيع اتفاقية حول السفر بدون تأشيرا الدخول بين أوكرانيا وقطر.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف