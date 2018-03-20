انطلاق تشييد أول محطة كهروذرية في تركيا هذا العام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أنه ستبدأ خلال العام الجاري أعمال بناء محطة "أكويو" الكهروذرية التركية، بأحدث التقنيات الروسية.

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وأضاف الرئيس التركي في حديث نقلته "رويترز" أن حجر أساس مشروع المحطة سيتم وضعه قريبا، وبحضور الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت موسكو وأنقرة قد وقعتا نهاية 2017 اتفاقا حكوميا للتعاون في بناء وتشغيل محطة "أكويو" للطاقة الكهرذرية، المزمع بناؤها قرب مدينة مرسين جنوبي تركيا.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا، ويتضمن بناء 4 مفاعلات تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منها 1200 ميغاواط وبكلفة إجمالية قدرها حوالي 20 مليار دولار.

وستوفر محطة "أكويو" الكهروذرية على تركيا استيراد الغاز الطبيعي خلال السنوات العشر الأولى على تشغيلها بقيمة 14 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي