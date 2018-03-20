"وينشتاين كومباني" تعلن إفلاسها

بعد سلسلة فضائح جنسية طالت المنتج والمخرج السينمائي الأمريكي هارفي وينشتاين، أعلنت الشركة التي تحمل اسمه إفلاسها رسميا الاثنين.

وجاء ذلك بعد اتهام وينشتاين من أكثر من 100 امرأة بارتكاب انتهاكات جنسية بحقهن، وقالت الشركة في بيانها إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة الاستثمارات "لانترن كابيتل" لشرائها، فيما يبقى على القضاء الأمريكي تأكيد هذه الصفقة، التي لم يكشف عن قيمتها.

وأوضحت "وينشتاين كومباني" أنها تضع "حدا فوريا" لبنود السرية، التي طلب وايسنتين من ضحاياه المفترضين توقيعها "إذ أن هذه البنود كانت تمنع عن الكلام أفرادا تعرضوا لانتهاكات هارفي واينستين أو كانوا شهودا عليها".

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ولم تشر الشركة إلى عدد الاتفاقات المبرمة في هذا الإطار، لكن نحو مئة امرأة يتهمن هارفي وينشتاين بالتحرش والاعتداء الجنسي والغتصاب.

وأعرب المدعي العام في ولاية نيويورك أريك شنايدرمان الذي يلاحق الشركة قضائيا منذ فبراير وسبق له أن منع اتفاقا آخر لشرائها لغياب التدابير الكافية لحماية الضحايا، أعرب عن ارتياحه للصفقة.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي