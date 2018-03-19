خبير: انتصار بوتين سيجذب 30 مليار دولار إضافية إلى روسيا

رجح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديمترييف أن يجذب فوز فلاديمير بوتين في الانتخابات، ما بين 25 و30 مليار دولار إضافية على شكل استثمارات في الاقتصاد الروسي.

وقال ديمترييف: "اكتمال الانتخابات سيسمح للمستثمرين في المؤسسات بمتابعة تنفيذ مشاريعهم في روسيا، والذي يمكن أن يوفر تدفقات إضافية على الاقتصاد الروسي تتراوح ما بين 25 و30 مليار دولار".

وأضاف أن نتائج التصويت تدل على ديمومة النهج الاقتصادي الروسي الحالي والذي يهدف لمواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة ستساعد على تنفيذ خطط كشف عنها الرئيس الروسي في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية، والتي تركز على الاستثمار في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا والإنسان.

يذكر أن فلاديمير بوتين قد فاز في الانتخابات الرئاسية الروسية يوم أمس الأحد، وحقق نصرا ساحقا على جميع منافسيه بحصوله على ثقة 76.6% من الناخبين.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي