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الطاقة الروسية تعلق على تصريح ماي بشأن الغاز الروسي

مال وأعمال

الطاقة الروسية تعلق على تصريح ماي بشأن الغاز الروسي
Sputnik
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
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يرى وزير الطاقة الروسي أن المملكة المتحدة ستجد صعوبة في إيجاد بديل للغاز الروسي في حال نفذت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وعودها بشأن خفض واردات بلادها من الغاز الروسي.

وقال ألكسندر نوفاك في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة ستضر بمستهلكي الغاز في المملكة نظرا للميزة التنافسية التي يتمتع بها الغاز الروسي.

وكانت ماي قد أوضحت في وقت سابق أمام مجلس العموم البريطاني، أن المملكة لا تفضل اختيار روسيا عند البحث عن موردين للغاز الطبيعي، وتحاول البحث عن دول أخرى للاضطلاع بهذا الدور.

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يذكر أن  روسيا تعد موردا أساسيا للدول الأوروبية ومنها المملكة، وقامت في 2017 بضخ قرابة 192.2 مليار متر مكعب من الغاز، منها 16.26 مليار متر مكعب إلى المملكة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الرابعة في قائمة مشتري الغاز الروسي، وتأتي بعد ألمانيا وتركيا والدنمارك.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي

 

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