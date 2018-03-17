ماي: سنبحث مع حلفائنا طبيعة الرد على روسيا بعد طردها دبلوماسيينا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن حكومتها ستدرس مع حلفائها وشركائها الخطوات المقبلة تجاه روسيا، عقب طرد موسكو للدبلوماسيين البريطانيين ردا على خطوة مماثلة من لندن.

وقالت ماي خلال مؤتمر حزب المحافظين البريطاني اليوم: "لن نتسامح مع أي تهديد تسببه الحكومة الروسية لحياة مواطنينا على أراضي بريطانيا".

وأضافت، "نحن مطمئنون للدعم الكبير الذي تلقيناه من أصدقائنا ومن الحلفاء في جميع أنحاء العالم".

وأعلنت الخارجية الروسية، أنها قررت طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا ومنحتهم مهلة أسبوع للمغادرة، كما أعلنت سحب ترخيص عمل القنصلية البريطانية في مدينة بطرسبورغ شمال غربي روسيا، ووقف نشاط المجلس الثقافي البريطاني في روسيا.

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وأكدت الخارجية، أن "موسكو تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ إجراءات جوابية أخرى ضد لندن".

وتأتي الإجراءات الأخيرة، وسط أزمة سياسة حادة بين البلدين فجرتها لندن بعد ما وصفته بهجوم كيميائي استهدف العقيد السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سلزبوري جنوبي بريطانيا مطلع الشهر الحالي.

واتهم كبار المسؤولين البريطانيين روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال، وقرروا فرض عقوبات على موسكو، تتضمن ترحيل 23 دبلوماسيا روسيا في الأيام المقبلة.

ورفضت موسكو الاتهامات، واصفة إياها بأنها باطلة ولا تستند إلى أي دليل.

المصدر: وكالات