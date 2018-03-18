"غوغل" توجه طعنة في الخاصرة لبيتكوين

واصلت عملة بيتكوين الافتراضية هبوطها خلال الساعات الـ24 الأخيرة على خلفية ورود معلومات أكدت أن "غوغل" تنوي حظر الإعلانات الدعائية للعملات الافتراضية.

وذكر موقع Cointelegraph المتخصص بمتابعة أسواق العملات الافتراضية، أن سعر بيتكوين وصل إلى 7.5 ألف دولار حتى الساعة 14:20 بتوقيت موسكو اليوم الأحد، وخسر بيتكوين 7 بالمئة من قيمته خلال يوم واحد.

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كما انخفضت أسعار العملات الافتراضية الأخرى، حيث هبط سعر عملة إيثريوم بنسبة 10 بالمئة منذ يوم أمس، ليصل إلى 500 دولار، وخسرت عملة ريبل 11 بالمئة، وبلغ سعرها 60 سنتا.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان شركة "غوغل" قبل عدة أيام أنها تعتزم حظر الإعلانات الدعائية للعملات الافتراضية والبورصات الخاصة بها، اعتبارا من شهر يونيو المقبل، وذلك بعد خطوة مماثلة من "فيسبوك".

وتفيد تقارير إعلامية بأن شركة "تويتر" تخطط هي الأخرى لمثل هذه الخطوة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف