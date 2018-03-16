بيتكوين يقترب من "صليب الموت"

أظهر التحليل الفني لعروض أسعار سوق العملة الافتراضية المشفرة بيتكوين، أنها يمكن أن تنهار بشكل أكبر من ما سبق، حتى تصل إلى قيمة 2.8 ألف دولار للبيتكوين الواحد.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الخطين البيانيين لمتوسط قيمة الـ50 يوما و200 يوم، يمكن أن يتقاطعا ليشكلا ما يسمى بـ"صليب الموت" (Death Cross)، في إشارة واضحة إلى الانخفاض الحاد للعملة الإلكترونية.

ووفقا للمحلل في شركة الأسهم " Market Securities Dubai" بول داي، فإنه بالمقارنة مع مؤشرات نهاية فبراير، فإن عملة بيتكوين ستنخفض بنسبة 76% عن قيمتها الحالية المقدرة بنحو 8100 دولار.

ويشير موقع lenta.ru، إلى أن شركة التأمين الأكبر في أوروبا Allianz، أعربت عن رأيها في 14 مارس، بأن الفقاعة في سوق بيتكوين ستنفجر عاجلا أم آجلا. وتعتقد إدارة شركة التأمين أن التكلفة الحقيقية لبيتكوين تساوي صفرا.

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من جهته حذر بنك Goldman Sachs الاستثماري في 13 مارس، من أن تكلفة بيتكوين ستهبط في المستقبل القريب، إلى ما دون أدنى مستويات شهر فبراير، مرجحا انخفاض قيمتها لتصل إلى خمسة آلاف دولار.

وكان سعر العملة الافتراضية، وصل في ديسمبر 2017، أعلى مستوى في التاريخ، إلى ما يقرب من 20 ألف دولار، لكن في أوائل عام 2018 بدأت جميع العملات الافتراضية بالانخفاض بحدة، ليستقر سعر بتكوين عند مستوى ثمانية آلاف دولار.

المصدر: lenta.ru

إياد قاسم