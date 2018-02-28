بيل غيتس: العملات المشفرة تؤدي إلى الوفاة المباشرة

حذر الملياردير، بيل غيتس، من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين، بحجة أنها "تسببت بحدوث وفيات بطريقة مباشرة إلى حد ما".

وقال مؤسس شركة مايكروسوفت، إن الطابع المجهول وغير المنظم للعملات الافتراضية، يسمح للمجرمين بتنفيذ المعاملات وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وغير ذلك من المبادلات المالية غير المشروعة.

وضرب غيتس مثالا بدواء اسمه (fentanyl)، وهو عقار قوي لتسكين الألم، يباع عبر الإنترنت من دون إشراف، كدليل على تعريض حياة الناس للخطر، في حال تناول جرعة زائدة من الدواء.

إقرأ المزيد

وأضاف موضحا: "تُستخدم الآن العملات المشفرة لشراء هذا الدواء وغيره من الأدوية، لذا يمكن القول إن تلك التكنولوجيا النادرة هي التي تسببت في حدوث الوفيات بطريقة مباشرة إلى حد ما".

والجدير بالذكر، أنه منذ تقاعد بيل غيتس، من رئاسة شركة مايكروسوفت، كرس حياته وثروته الضخمة للأعمال الخيرية، وافتتح مع زوجته مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، والتي تهدف إلى المساعدة على مكافحة الأمراض في بعض أفقر الأماكن في العالم.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا