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روسيا.. عودة بيع الرحلات السياحية إلى مصر

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روسيا.. عودة بيع الرحلات السياحية إلى مصر روسيا.. عودة بيع الرحلات السياحية إلى مصر
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أطلقت شركة "Tez Tour"، كبرى شركات السياحة الروسية بيع تذاكر الرحلات السياحة إلى مصر، وذلك بعد استئناف حركة الطيران بين موسكو والقاهرة.

وقال متحدث باسم الشركة الروسية اليوم الجمعة: "بدأنا ببيع الرحلات السياحية إلى مصر عبر رحلات مباشرة إلى القاهرة وعبر خطوط "آيروفلوت".

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ويظهر من الموقع الرسمي لـ"Tez Tour" أن كلفة الرحلة السياحية لشخصين من موسكو إلى منتجع الغردقة على البحر الأسود لـ7 ليال متضمنة الإقامة في فندق 3 نجوم، 1261 دولار.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركتا "آيروفلوت" و"مصر للطيران" الأسبوع الجاري عن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة، بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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