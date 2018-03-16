روسيا.. عودة بيع الرحلات السياحية إلى مصر

أطلقت شركة "Tez Tour"، كبرى شركات السياحة الروسية بيع تذاكر الرحلات السياحة إلى مصر، وذلك بعد استئناف حركة الطيران بين موسكو والقاهرة.

وقال متحدث باسم الشركة الروسية اليوم الجمعة: "بدأنا ببيع الرحلات السياحية إلى مصر عبر رحلات مباشرة إلى القاهرة وعبر خطوط "آيروفلوت".

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ويظهر من الموقع الرسمي لـ"Tez Tour" أن كلفة الرحلة السياحية لشخصين من موسكو إلى منتجع الغردقة على البحر الأسود لـ7 ليال متضمنة الإقامة في فندق 3 نجوم، 1261 دولار.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركتا "آيروفلوت" و"مصر للطيران" الأسبوع الجاري عن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة، بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي