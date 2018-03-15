 
مباشر
عاجل
كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر "روسيا بلد الإمكانيات" بموسكو

محمد بن سلمان: الاقتصاد الإيراني لا يقارن بالسعودي

مال وأعمال

محمد بن سلمان: الاقتصاد الإيراني لا يقارن بالسعودي
Reuters
الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzf9

قلل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من شأن إيران ندّا للسعودية، واعتبر أن اقتصاد السعودية أكبر من الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن إيران بعيدة جدا عن أن تتساوى أو تقارن بالمملكة.

إقرأ المزيد
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان محمد بن سلمان: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنسارع إلى الشيء نفسه

وجاء ذلك في مقتطفات من مقابلة له مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، ستبث بشكل كامل يوم الأحد القادم.

كما أشار الأمير محمد بن سلمان، والذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضا، إلى أن إيران ليست ندا للمملكة، وجيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات موقع CountryEconomy تؤكد أن الناتج الإجمالي القومي للسعودية قد بلغ عام 2016 نحو 646.44 مليار دولار، فيما سجل الاقتصاد الإيراني في نفس العام 404.447 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة