محمد بن سلمان: الاقتصاد الإيراني لا يقارن بالسعودي

قلل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من شأن إيران ندّا للسعودية، واعتبر أن اقتصاد السعودية أكبر من الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن إيران بعيدة جدا عن أن تتساوى أو تقارن بالمملكة.

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وجاء ذلك في مقتطفات من مقابلة له مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، ستبث بشكل كامل يوم الأحد القادم.

كما أشار الأمير محمد بن سلمان، والذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضا، إلى أن إيران ليست ندا للمملكة، وجيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات موقع CountryEconomy تؤكد أن الناتج الإجمالي القومي للسعودية قد بلغ عام 2016 نحو 646.44 مليار دولار، فيما سجل الاقتصاد الإيراني في نفس العام 404.447 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي