شركة ألعاب شهيرة تغلق متاجرها في الولايات المتحدة

أعلنت سلسلة متاجر الألعاب الأمريكية (تويز "آر" أس) عن نيتها تصفية فروعها الـ735 في الولايات المتحدة.

وتنوي المجموعة، التي تواجه صعوبات مالية كبيرة "إعادة تنظيم" أنشطتها في كندا وآسيا وألمانيا والنمسا وسويسرا وتبحث "مشروع بيعها".

وأوضحت المجموعة أن كل الاحتمالات واردة بالنسبة إلى أنشطتها الأخرى في الخارج، بما في ذلك متاجرها في فرنسا وأستراليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.

وكشفت أنها أطلقت عملية استدراج عروض لفروعها الكندية وهي تجري "مناقشات مع جهات مهتمة بصفقة قد تشمل مئتي متجر أمريكي من الأكثر إدرارا للأرباح بالإضافة إلى أنشطتها في كندا".

وأشارت (تويز "آر" أس) التي تتخذ في واين الأمريكية مقرا لها وتوظف 65 ألف شخص، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة إلى أنها ستفصل عما قريب مشاريع التصفية.

وقال المدير التنفيذي للشركة ديفيد براندون إن "المجموعة تعمل مع مستشاريها على الحد من آثار التصفية على الأسواق في كندا والخارج" وأشار إلى أن "اتفاقا" لمواصلة الأنشطة أعد "للأيام الستين المقبلة".

وكانت (تويز "آر" أس) قد أشهرت إفلاسها في سبتمبر 2017 عملا بقوانين الإفلاس في الولايات المتحدة، الذي يسمح لشركة في وضعها بمواصلة أنشطتها بمنأى عن إجراءات دائنيها، لكنها واجهت صعوبات في إنعاش وضعها وتأمين السيولة.

المصدر: "أ ف ب "

فريد غايرلي