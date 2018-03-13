رويترز: واشنطن ستفرض رسوما جمركية واسعة النطاق على المنتجات الصينية

أكدت مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية تستعد لفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة من الصين تبلغ قيمة وارداتها 60 مليارا سنويا.

ونقلت "رويترز" عن مصادرها قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر المسؤولين بإدارته بإعداد مرسوم يقضي بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الصينية تستهدف، بالدرجة الأولى، قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

بينما أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن ترامب كان عبر الأسبوع الماضي لأعضاء حكومته ومستشاريه عن اعتزامه فرض رسوم جمركية ضد الصين وفرض قيود على الاستثمارات من الصين ردا على حالات سرقة الملكية الفكرية للمنتجين الأمريكيين نسبت إلى بكين.

وكان الممثل التجاري الأمريكي، روبيرت لايتهايزر، الذي حضر الاجتماع المذكور مع ترامب قدم إلى الرئيس الأمريكي مقترحا بشأن الرسوم الجمركية الخاصة بالصين شمل الواردات بقيمة 30 مليار دولار، لكن ترامب طالب بزيادة هذا الرقم وأوعز بتحضير جميع الوثائق اللازمة في غضون بضعة أسابيع.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن الرسوم الجمركية بحق الصين قد تشمل أكثر من 100 منتج، بدءا من المنتجات الإلكترونية ومعدات الاتصال وصولا إلى الأثاث وألعاب الأطفال، فيما تفاصيل الإجراء لا تزال قيد النقاش.

وتوقعت الصحيفة أن يكون الإعلان عن فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية الأسبوع القادم.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا