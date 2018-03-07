تراجع الأسواق مع استقالة مستشار ترامب الاقتصادي

تراجعت الأسواق العالمية الأربعاء بعد استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي لدونالد ترامب، الذي يعد أحد أكبر معارضي إجراءات الحمائية التجارية في الحكومة الأمريكية.

وعززت استقالة كون مخاوف المستثمرين من اتجاه واشنطن لفرض رسوم جمركية على الواردات ونشوب حرب تجارية، وهو ما قد يقوض النمو الاقتصادي وبالتالي استهلاك النفط.

وتراجعت معظم الأسواق والقطاعات الأوروبية وسجل مؤشر "داكس" الألماني أكبر الخسائر بهبوطه بحلول الساعة 12:47 بتوقيت غرينيتش بنسبة 0.7%، فيما تراجع "كا" الفرنسي بنسبة 0.45%.

وفي أسواق النفط، تراجعت الأسعار الأربعاء متأثرة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية واستقالة كون.

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وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينينش هبطت عقود مزيج "برنت" بنسبة 0.8% إلى 65.26 دولار للبرميل، وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 62.14 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن كون، الذي ترأس مجلس الاقتصاد القومي، استقال من منصبه بعد خلاف مع الإدارة الأمريكية حول سياستها التجارية، حسب "بلومبرغ".

لكن كون لم يتطرق للخلاف في البيان الذي نشره البيت الأبيض، حيث قال: "لقد كان شرفا لي أن أخدم بلدي وأضع سياسات محفزة للنمو مناسبة للأمريكيين، ولاسيما إقرار إصلاح ضريبي تاريخي".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "غاري كون قام بعمل رائع لتنفيذ برنامجنا، وساعد على تحقيق إصلاح ضريبي تاريخي وتحرير الاقتصاد الأمريكي مجددا".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي