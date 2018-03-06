مصر توقع اتفاقية لإنشاء "مزرعة رياح" بتكلفة 400 مليون دولار

وقعت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء اتفاقية مع تحالف شركات لإنشاء "مزرعة رياح" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس بتكلفة 400 مليون دولار.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، جرى توقيع الاتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف عالمي يضم شركات "تويوتا تسوشو" اليابانية، و"إنجي" الفرنسية، و"أوراسكوم" المصرية.

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والعقد المبرم وقع على أساس "BOO" (بناء – تملك - تشغيل)، والهدف من المزرعة هو الاستفادة من الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية، ومن المخطط أن تصل قدرة المزرعة إلى 250 ميغاواط، وهو ما يمثل ثلث ما يتم إنتاجه من طاقة الرياح في مصر حاليا، وفقا للبيان.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج محطة الطاقة بشكل تجريبي في منتصف 2019، على أن تدخل في الخدمة بحلول نهاية العام القادم.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي