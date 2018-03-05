تعرف على أحدث مزارع الرياح لتوليد الكهرباء في مصر

تستعد مصر لافتتاح أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميغاواط، حيث تتكون المحطة من 3 مشروعات تستخدم لأول مرة في العالم.

ويضم المشروع المصري 390 توربينة رياح، تبلغ قدرتها الإجمالية 580 ميغاواط، حيث يضم المشروع الأول 120 توربينة بقدرة 240 ميغاواط، تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء المصرية.

أما المشروع الثاني يضم 110 توربينات بقدرة 220 ميغاواط، وسيتم ربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميغاواط.

والمشروع الثالث يضم 60 توربينة بقدرة 120 ميغاواط قيد الإنشاء الآن.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح حوالي 12 مليار جنيه حيث تحتوي المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها وإعادة تشغيلها بعد تواريها وهى منظومة تستخدم لأول مرة في العالم، علاوة على أن إجمالي قدرة المحطة تعد الأكبر على مستوى العالم بقدرة 580 ميغاواط.

سيتم الانتهاء من المحطة بالكامل وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في يونيو المقبل.

المصدر: "اليوم السابع"