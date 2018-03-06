قروض بفوائد لا تذكر في الشرق الروسي تشجيعا للاستثمار

أعلن وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي ألكسندر غالوشك أن الحكومة بصدد تقديم قروض ميسرة تشجيعا للاستثمار في الشرق الأقصى في إطار التحفيزات الممنوحة للمستثمرين هناك.

وأوضح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أعدت مشروع قرار يمنح المستثمرين في القطاعات ذات الأولوية في الشرق الأقصى، الفرصة اللازمة للحصول على قروض استثمارية مقومة بالروبل بفائدة سنوية قدرها 1% فقط.

وأضاف أن الحكومة الروسية ستقوم بتعويض المصارف الروسية عن الفارق في قيمة النسبة، بين تلك التي تمنح المصارف بها قروضها، وتلك التي ستمنح للمستثمرين.

إقرأ المزيد

وتولي الحكومة الروسية تنمية منطقة الشرق الأقصى اهتماما كبيرا، حيث أقرت برنامجا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنى التحتية، بما يجعل المنطقة واحة اقتصادية وقطبا يجذب الاستثمارات من أنحاء روسيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وغيرها من دول العالم.

وتحتوي منطقة الشرق الأقصى الروسي على كنز من الثروات الطبيعية، وفي مقدمها الفحم والمعادن والثروة السمكية والأخشاب، وتنتشر فيها أحواض صناعة السفن وصناعات التعدين وغيرها من القطاعات الهامة.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي