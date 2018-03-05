أهم محطات زيارة السيسي ومحمد بن سلمان للإسماعيلية

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مدينة الإسماعيلية المصرية لتفقد عدد من المشاريع التنموية هناك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي وبن سلمان استمعا إلى شرح من رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش حول المنطقة الاقتصادية للقناة، الذي أوضح أن مشروع تنمية القناة سيحوّل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي.

وأشار مميش إلى ما يوفره المشروع من فرص استثمارية ضخمة في القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية، لافتا إلى الآفاق الواسعة، التي توفرها فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع "نيوم" السعودي على ساحل البحر الأحمر، بحيث يصبحا قبلة للتجارة العالمية.

وذكر مميش أن التخطيط مستمر لشق نفق خامس يضاف للأنفاق الأربعة المعمول على شقها في الوقت الراهن.

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وتفقد السيسي وبن سلمان بعد ذلك الأنفاق أسفل قناة السويس، حيث توجها إلى الضفة الشرقية للقناة عبر أحد الأنفاق الجديدة، والذي يبلغ طوله أكثر من 3000 متر، إذ تختصر الأنفاق الجديدة زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط، بدلا من الانتظار على المعديات وجسر السلام كانت تصل إلى 5 أيام.

كما تفقدا مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تقام على مساحة 2157 فدانا بطول 11.3 كيلومتر على الشاطئ الشرقي للقناة في المنطقة المواجه لمدينة الإسماعيلية.

وقاما بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس، رافقتهما مجموعة من القطع البحرية المتنوعة، وصولا إلى منتجع الفرسان في مدينة الإسماعيلية، التي دشنا منتجعا فيها.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي