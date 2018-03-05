بكين تبقي على مستهدف النمو عند 6.5%

حددت الصين هدفها لنمو إجمالي الناتج القومي في 2018 عند 6.5%، وهو نفس المستوى المستهدف في 2017، حسب تقرير حول عمل الحكومة صدر صباح اليوم الاثنين.

وأظهر التقرير، أن الصين تهدف للحفاظ خلال هذا العام على معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية عند حوالي 3%، مع السعي لتوفير 11 مليون فرصة عمل، وإبقاء معدل البطالة في حدود 5.5%، لكنها قلصت مستهدفها لعجز الميزانية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 3% في عام 2017.

وأفاد تقرير الحكومة بأن القاعدة المادية والتقنية للصين أصبحت أكثر متانة، وأن المنظومة الصناعية متكاملة، وحجم السوق ضخم، والموارد البشرية وفيرة وتأسيس المشاريع وأعمال الابتكار نشيط.

كما أكد التقرير، أن الحكومة ستزيد ميزانية البلاد العسكرية لهذا العام بـ8.1% مقارنة بالعام الماضي، حيث ستبلغ موازنة الدفاع 175 مليار دولار.

وعن أداء الاقتصاد الصيني في 2017، أكد التقرير أن معدل النمو الاقتصادي تجاوز المستوى المستهدف، ونما بواقع 6.9%، وهو ما مثل أول تسارع لنمو الاقتصاد الصيني منذ 7 سنوات.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي