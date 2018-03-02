كييف تحذر بروكسل من نقص إمدادات الغاز

حذرت أوكرانيا، التي تعد دولة عبور لإمدادات الغاز الروسي، الاتحاد الأوروبي من احتمال حدوث انقطاعات في إمدادات الغاز، في ظل نمو الطلب على الوقود الأزرق في أوروبا بسبب الطقس البارد.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونين، إن كييف أخطرت بروكسل بذلك، مشيرة إلى أن منظومة الغاز الأوكرانية لم تكن جاهزة لموجة الصقيع، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الغاز في أوكرانيا وإلى انخفاض الضغط في منظومة الغاز دون المستوى المطلوب لضخه من روسيا إلى أوروبا.

وأضافت إيتكونين: "أخذنا هذه التحذيرات على محمل الجد، ونحن مستعدون للتعاون مع السلطات الأوكرانية والروسية في هذا الإطار".

من جهتها، دعت شركة الغاز الأوكرانية "نفطو غاز"، المسؤولة عن إدارة منظومة الغاز في البلاد، المواطنين الأوكرانيين لخفض درجات الحرارة في أنظمة التدفئة لاقتصاد استهلاك الغاز، في خطوة تهدف لمواجهة العجز في الغاز.

وأوضحت "نفطو غاز" أن البلاد تواجه عجزا في مادة الغاز بواقع 10 ملايين متر مكعب يوميا بسبب نقص الإمدادات من روسيا ما اضطرها لتقنين الاستهلاك المحلي.

ومنذ نوفمبر 2015 ترفض كييف شراء الغاز بشكل مباشر من شركة "غازبروم" الروسية، وتقوم بشراء الغاز الروسي من الاتحاد الأوروبي رغم ارتفاع سعره بنسبة 45% عن سعر الشركة الروسية.

وحطمت إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا مستوياتها القياسية 6 مرات في الآونة الأخيرة، وسجل آخر رقم قياسي الاثنين الماضي، حيث بلغت كمية الغاز التي صدرتها إلى القارة 666.8 مليون متر مكعب.

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي