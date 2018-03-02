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مخاوف الحرب التجارية تهوي بوول ستريت

مال وأعمال

مخاوف الحرب التجارية تهوي بوول ستريت
Reuters
مخاوف الحرب التجارية تهوي بوول ستريت
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هبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد اليوم الجمعة مع قلق المستثمرين من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق حربا تجارية عالمية بوعده فرض تعرفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

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وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي في بداية التعاملات بنسبة 1.13% إلى 24330.05 نقطة، بينما انخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز500" بنسبة 0.82% إلى 2655.71 نقطة.

فيما، تراجع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.09% إلى 7101.95 نقطة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأعلن ترامب أمس الخميس نيته فرض رسوم باهظة على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومينيوم، ما أثار حفيظة شركاء تجاريين رئيسيين لواشنطن مثل بروكسل والصين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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