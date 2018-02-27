شركة أمريكية تتحدى مردوخ بعرض مغر!

قالت شركة "كومكاست" الثلاثاء إنها تعرض شراء "سكاي" مقابل 31 مليار دولار متحدية شركة "فوكس"، التابعة لقطب صناعة الإعلام العالمي روبرت مردوخ للاستحواذ على مجموعة التلفزيون الأوروبية.

وذكر بيان صدر عن "كومكاست"، أكبر مشغل أمريكي لتلفزيون الكابل، أنها على استعداد لدفع 12.5 جنيه استرليني للسهم الواحد في "سكاي". وسترى الصفقة النور إذا وافق عليها ما لا يقل عن 50% من مالكي أسهم "سكاي"، الشبكة التلفزيونية الرائدة في المملكة المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت، تتطلع فيه شركة "فوكس" لشراء النسبة، التي لا تملكها في "سكاي" والبالغة 61%، لكن هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية تعارض هذه الصفقة، لأنها ستعطي المجال لعائلة مردوخ التأثير على سوق الإعلام في المملكة المتحدة.

وعقب الإعلان عن الصفقة قفز سعر سهم "سكاي" في بورصة لندن ليسجل بحلول الساعة 11:22 بتوقيت موسكو (08:22 بتوقيت غرينيتش) قراءة عند 1305 جنيه استرليني بارتفاع نسبته 18% عن سعر التسوية السابق.

Bloomberg

يشار إلى أن "سكاي" البريطانية إلى جانب شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي تمتلك المؤسسة الإخبارية "سكاي نيوز" عربية، التي يقع مقرها في أبو ظبي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي