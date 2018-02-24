السعودية تقيم معرض "أفد 2018" لدعم الصناعة المحلية بـ 80 ألف فرصة تصنيعية

ينطلق معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" في دورته الرابعة غدا الأحد برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدعم الصناعة المحلية.

ويستمر المعرض تحت شعار "صناعتنا قوتنا" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لمدة 7 أيام وبتوجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان، لدعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التكميلية وفقا لرؤية المملكة 2030.

ويهدف "أفد 2018" في نسخته الرابعة إلى عرض الفرص التصنيعية من قبل الجهات المشاركة في المعرض، التي من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب من 80 ألف صنف كفرص استثمارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة بالمجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها لدعم التصنيع المحلي.

وتحل جمهورية #تركيا في الدورة الرابعة ل #أفد 2018 ضيف شرف بهدف إتاحة الفرصــة للشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها وعقد شراكات مع مثيلاتها من الجانب السعودي للمساهمة في نقل وتوطين التقنية .#واسpic.twitter.com/FX2R7EsV66 — واس (@spagov) 24 февраля 2018 г.

ويدعم المعرض الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية.

وتحل جمهورية تركيا في الدورة الرابعة لـ"أفد 2018" ضيف شرف بهدف إتاحة الفرصــة للشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها وعقد شراكات مع مثيلاتها من الجانب السعودي للمساهمة في نقل وتوطين التقنية.

المصدر: واس

نتاليا عبدالله