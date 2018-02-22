قوة الدولار تضغط على النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار الذي طغى على تقرير يفيد بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينيتش (09:40 بتوقيت موسكو) بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 61.15 دولار للبرميل، منخفضا بنسبة 0.9% عن سعر آخر تسوية.

في حين تراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة بنسبة 0.6% عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 65 دولارا للبرميل.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية الخميس، بعدما أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يناير الماضي أن صناع السياسات ازدادوا ثقة في ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ونظرا لتداول النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد من تكلفة واردات الوقود على الدول، التي تستخدم عملات أخرى بما قد يحد من الطلب.

وطغت قوة الدولار على تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس الأربعاء، والذي كشف عن انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بمقدار 907 آلاف برميل إلى 420.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ16 فبراير.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي