السيسي حول استيراد الغاز من إسرائيل: ليس لدينا شيء نخفيه

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدم وجود أي شيء لدى الحكومة تخفيه بشأن مسألة استيراد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة ليست طرفا في الموضوع وهو أمر يخص القطاع الخاص.

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وقال السيسي في مداخلة له خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء "أرغب في أن أتحدث في موضوع حاز على اهتمام كبير من جانب الشعب المصري خلال اليومين الماضيين وهو موضوع الغاز، وأنا سعيد جدا باهتمام وحرص المصريين على بلدهم ولكن أرغب في التوضيح بأن الأمر يتطلب ضرورة أن تلموا بكافة عناصر الموضوع".

وأضاف الرئيس السيسي أن "الحكومة فيما يتعلق بموضوع استيراد الغاز من إسرائيل ليست طرفا فيه فهو أمر يخص القطاع الخاص، ولكن نحن كدولة نتصدى لأننا ليس لدينا ما نخفيه أو نداريه".

وأشار الرئيس المصري إلى امتلاك مصر منشآت للتعامل مع الغاز في مصر ليست موجودة في دول شرق المتوسط، في مؤشر على إمكانية أن تصبح مصر مركزا إقليميا للغاز في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت الاثنين الماضي أن شركة "ديليك" الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار"، قد وقعت مع شركة مصرية اتفاقية تصدّر بموجبها الغاز الطبيعي لمصر لمدة 10 سنوات وبقيمة 15 مليار دولار.

وأحدث الخبر وقعا في الشارع المصري، وسط تخوف من أن تؤثر الصفقة على اقتصاد مصر وتعرقل مشاريع طاقة استراتيجية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي