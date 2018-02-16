إنغوشيا الروسية تخطط لتصدير منتجاتها إلى قطر

قال رئيس جمهورية إنغوشيا الروسية، يونس بك يفكوروف، إن مناطق شمال القوقاز قادرة تماما على تزويد قطر بالمنتجات اللازمة، وأن العمل المشترك بدأ في هذا الإطار.

وأشار يفكوروف في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك"، بعد عودته من زيارة لقطر التقى فيها مع الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، إلى أن الأمير طلب من الجهات المعنية في الدوحة تشكيل مجموعة عمل مشتركة في غضون شهر، بهدف تحديد مشاريع تعاون مع شمال القوقاز في مختلف المجالات.

إقرأ المزيد

وقال رئيس إنغوشيا إنه اجتمع سابقا مع وزير شؤون شمال القوقاز ليف كوزنيتسوف، بخصوص التعاون مع قطر، مشيرا إلى أهمية اللقاء معه من جديد، بعد زيارته إلى الدوحة، لبحث المسائل المتعلقة بالعمل المشترك ومشاركة الوزارة المباشرة في المشاريع المنتظرة.

يذكر أن وفدا من إنغوشيا، برئاسة يونس بك يفكوروف، زار الدوحة الأسبوع الماضي للمشاركة في أيام الجمهورية في قطر، وأطلع أعضاء الوفد الجانب القطري على الإمكانات الاستثمارية للجمهورية، ومن جانبها أكدت قطر اهتمامها بالاستفادة من الخبرة في إنغوشيا لتطوير المشاريع طويلة الأمد.

المصدر: "سبوتنيك"