إنغوشيا الروسية على استعداد لتزويد قطر بمياه الشرب

صرح رئيس إنغوشيا، يونس بك يفكوروف، اليوم الثلاثاء، بأن جمهوريته على استعداد لتزويد دولة قطر بمياه الشرب والتفاح، الذي تزرع أشجاره على أراضي إنغوشيا.

ونقل القسم الإعلامي الخاص عن رئيس إنغوشيا قوله: "إننا نستطيع خلال خمسة أعوام أن نزود قطر بالتفاح بنسبة من 40 إلى 50 في المئة وبمياه الشرب بنسبة 100 في المئة".

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع يونس بك يفكوروف مع رئيس الغرفة التجارية القطرية محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وذلك خلال مشاركة وفد من إنغوشيا في "فعالية أيام جمهورية إنغوشيا" في قطر، والتي تستمر حتى الـ 8 فبراير.

وأثناء الاجتماع، أشار يفكوروف إلى مزايا إنغوشيا أمام أقاليم أخرى، فيما يتعلق بمجال البيئة ونقاء المنتجات والظروف الجغرافية والمناخية.

من جانبه، قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة التجارية لدولة قطر، إن لدى بلاده خبرة كبيرة في مجال توظيف الاستثمارات وإنجاز المشاريع في روسيا، وقال في هذا الصدد: "إننا نولي اهتماما للاستفادة من هذه الخبرة على أرض إنغوشيا لتطوير المشاريع طويلة الأمد".

هذا وأسفرت المباحثات بين الجانبين عن التوصل إلى اتفاق حول تشكيل مجموعة عمل لتطوير المشاريع الاستثمارية على أرض إنغوشيا في مجال المجمع الزراعي الصناعي وقطاع الأعمال الصغير والسياحة والإسكان.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي