روسيا تسعى للحفاظ على الصدارة في تصدير القمح

صرح وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف بأن روسيا تنوي الحفاظ على مركز الصدارة في مجال تصدير القمح رغم انخفاض الإنتاج هذا العام.

واستبعد الوزير الروسي خلال لقاء صحفي أن يؤثر انخفاض إنتاج القمح هذا العام إلى 110 ملايين طن على خطط الدولة في مجال تصدير القمح، وأوضح بأن روسيا ستتمكن من الحفاظ على الصدارة بفضل المحصولين القياسيين للعامين الماضيين، ما سيسمح بالحصول على احتياط منتقل لا يقل عن 20 مليون طن.

وكانت روسيا قد جنت محصولا قياسيا من الحبوب العام الماضي بلغ 134.1 مليون طن، لتكسر الرقم القياسي الذي سجل في الاتحاد السوفيتي عام 1978، عندما تم جمع 127.4 مليون طن، وبلغ محصول القمح عام 2017، لأول مرة في تاريخ البلاد، 85.8 مليون طن.

ووصل حجم الصادرات الروسية من الحبوب، العام الماضي، مستوى قياسيا بلغ 35.474 مليون طن، بما فيها 27.075 مليون طن من القمح، أما في هذا العام فتأمل وزارة الزراعة أن يصل حجم الصادرات إلى 45-47 مليون طن من الحبوب، لتصل صادرات القمح منها إلى 40 مليون طن.

المصدر: "نوفستي"